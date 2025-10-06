İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Azərbaycan gimnastı Dünya Kuboku seriyasının qalibi olub

    Fərdi
    • 06 oktyabr, 2025
    • 10:05
    Azərbaycan gimnastı Dünya Kuboku seriyasının qalibi olub

    Tamblinq üzrə Azərbaycan millisinin üzvü Tofiq Əliyev Dünya Kuboku seriyasının qalibi olub.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Gimnastika Federasiyasından məlumat verilib.

    Fransanın Antibes şəhərində keçirilən mövsümün son Dünya Kubokunda Tofiq Əliyev 29.200 xalla qızıl, Adil Hacızadə 26.800 xalla bürünc medala sahib çıxıb.

    Həmçinin Tofiq Əliyev mövsüm ərzində qazandığı nəticələr və sonuncu yarışı ilk sırada başa vurduğu üçün Dünya Kuboku seriyasının qalibi olub.

    Dünya Kuboboku Azərbaycan gimnastı Tofiq Əliyev qalib Qızıl medal

    Son xəbərlər

    10:09

    Əlilliyin qiymətləndirilməsi qaydasında dəyişiklik edilib

    Sosial müdafiə
    10:07

    TAP ilə Azərbaycandan Avropaya qaz tədarükü sifarişlərinin həcmləri açıqlanıb

    Energetika
    10:07

    Azərbaycanın sığorta və təkrar sığorta brokeri təşkilati-hüquqi formasını dəyişir

    Maliyyə
    10:06

    NİİM sürücülərə qırmızı işıqda hərəkətin təhlükəsi ilə bağlı xəbərdarlıq edir

    Hadisə
    10:05

    Azərbaycan gimnastı Dünya Kuboku seriyasının qalibi olub

    Fərdi
    09:58

    Məcnun Məmmədov Tərtərdə vətəndaşları qəbul edəcək

    ASK
    09:57

    FHN: Ötən həftə 201 yanğına çıxış olub, 14 nəfər təxliyə edilib

    Hadisə
    09:52

    Bu ilin III rübündə 429 əcnəbi Azərbaycandan çıxarılıb

    Daxili siyasət
    09:46
    Foto

    Layiqli Əmək Səfirləri ilə görüş keçirilib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti