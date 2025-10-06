Azərbaycan gimnastı Dünya Kuboku seriyasının qalibi olub
Fərdi
- 06 oktyabr, 2025
- 10:05
Tamblinq üzrə Azərbaycan millisinin üzvü Tofiq Əliyev Dünya Kuboku seriyasının qalibi olub.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Gimnastika Federasiyasından məlumat verilib.
Fransanın Antibes şəhərində keçirilən mövsümün son Dünya Kubokunda Tofiq Əliyev 29.200 xalla qızıl, Adil Hacızadə 26.800 xalla bürünc medala sahib çıxıb.
Həmçinin Tofiq Əliyev mövsüm ərzində qazandığı nəticələr və sonuncu yarışı ilk sırada başa vurduğu üçün Dünya Kuboku seriyasının qalibi olub.
