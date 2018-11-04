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    Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль чемпионата Европы

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по дзюдо завоевала еще одну медаль на чемпионата Европы до 23-х лет в Венгрии.

    Как сообщает Report, выступающий в весовой категории 73 кг Руфат Мамедов завоевал серебряную медаль.

    В финале Р.Мамедов уступил представителю Косово Акил Гякова.

    Ранее Рашад Елкиев завоевал на чемпионате Европы среди молодежи в Гьоре (Венгрия) бронзовую медаль.

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