Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль чемпионата Европы

4 ноября, 2018 06:09

https://report.az/storage/news/8c91dbb34bf18b25b174c1ec290af902/5f74512a-76c3-41c8-8f14-096172e1bfdc_292.jpg Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по дзюдо завоевала еще одну медаль на чемпионата Европы до 23-х лет в Венгрии. Как сообщает Report, выступающий в весовой категории 73 кг Руфат Мамедов завоевал серебряную медаль. В финале Р.Мамедов уступил представителю Косово Акил Гякова. Ранее Рашад Елкиев завоевал на чемпионате Европы среди молодежи в Гьоре (Венгрия) бронзовую медаль.

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