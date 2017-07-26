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    Азербайджанская дзюдоистка завоевала медаль на Европейском юношеском Олимпийском фестивале

    Борьба среди юношей на Олимпийском фестивале по дзюдо продолжается

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ В Венгрии стартовал Европейский юношеский Олимпийский фестиваль.

    Как сообщили Report в пресс-службе Федерации дзюдо Азербайджана, на этом престижном соревновании принимают участие и азербайджанские дзюдоисты. Среди девушек в весовой категории 40 кг Вюсаля Керимова, проиграв лишь в финале, завоевала серебряную медаль. Победившая дзюдоистов из Франции и России В. Керимова в решающей встрече проиграла представительнице Бельгии Женте Верстратен.

    В напряженной борьбе победу одержала спортсменка из Бельгии. Борьба среди юношей на Олимпийском фестивале по дзюдо продолжается.

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