Азербайджанская дзюдоистка завоевала медаль на Европейском юношеском Олимпийском фестивале

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ В Венгрии стартовал Европейский юношеский Олимпийский фестиваль.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации дзюдо Азербайджана, на этом престижном соревновании принимают участие и азербайджанские дзюдоисты. Среди девушек в весовой категории 40 кг Вюсаля Керимова, проиграв лишь в финале, завоевала серебряную медаль. Победившая дзюдоистов из Франции и России В. Керимова в решающей встрече проиграла представительнице Бельгии Женте Верстратен.

В напряженной борьбе победу одержала спортсменка из Бельгии. Борьба среди юношей на Олимпийском фестивале по дзюдо продолжается.