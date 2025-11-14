Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзовую медаль на Гран-при в Хорватии
Индивидуальные
- 14 ноября, 2025
- 20:59
Азербайджанский дзюдоист Гусейн Аллахъяров (60 кг) завоевал бронзовую медаль на Гран-при в Загребе.
Как сообщает Report, в первый день соревнований в борьбе за третье место он победил представителя Италии Бьяджо Д'Анджело.
Это его первая награда на мировом туре дзюдо.
Отметим, что Азербайджан представлен на соревнованиях с 15 дзюдоистами.
