    Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзовую медаль на Гран-при в Хорватии

    Индивидуальные
    • 14 ноября, 2025
    • 20:59
    Азербайджанский дзюдоист Гусейн Аллахъяров (60 кг) завоевал бронзовую медаль на Гран-при в Загребе.

    Как сообщает Report, в первый день соревнований в борьбе за третье место он победил представителя Италии Бьяджо Д'Анджело.

    Это его первая награда на мировом туре дзюдо.

    Отметим, что Азербайджан представлен на соревнованиях с 15 дзюдоистами.

    Azərbaycan cüdoçusu Qran-Pri turnirində bürünc medal qazanıb

    Лента новостей