Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзовую медаль на Гран-при в Хорватии

Азербайджанский дзюдоист Гусейн Аллахъяров (60 кг) завоевал бронзовую медаль на Гран-при в Загребе.

Как сообщает Report, в первый день соревнований в борьбе за третье место он победил представителя Италии Бьяджо Д'Анджело.

Это его первая награда на мировом туре дзюдо.

Отметим, что Азербайджан представлен на соревнованиях с 15 дзюдоистами.