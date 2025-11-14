İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycan cüdoçusu Qran-Pri turnirində bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    • 14 noyabr, 2025
    • 20:46
    Azərbaycan cüdoçusu Qran-Pri turnirində bürünc medal qazanıb

    Azərbaycan cüdoçusu Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə keçirilən Qran-Pri turnirində bürünc medal qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, yarışın ilk günündə Hüseyn Allahyarov (60 kq) fəxri kürsünün üçüncü pilləsinə qalxıb.

    O, üçüncü yer uğrunda qarşılaşmada İtaliya təmsilçisi Byaco D Anceloya ipponla qalib gəlib.

    Bu, 22 yaşlı tatami ustasının Dünya Cüdo Turunda ilk mükafatı olub.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan yarışa 15 cüdoçu ilə qatılıb.

    cüdo Bürünc medal qran-pri Xorvatiya
    Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзовую медаль на Гран-при в Хорватии

    Son xəbərlər

    21:35

    Nikola Bozinoski: "Sumqayıt" basketbol komandası ilk periodda yaxşı çıxış etdi"

    Komanda
    21:29

    "Sumqayıt"ın baş məşqçisi: "Basketbolçuların əvəzetməsiz oynaması nəticəyə təsir etdi"

    Komanda
    21:20
    Foto

    Stokholmda avtobusun dayanacağa çırpılması nəticəsində 3 nəfər ölüb - Yenilənib

    Digər ölkələr
    21:17

    Belçika Transxəzər Dəhlizi və İpək Yoluna görə Özbəkistanda səfirlik açır

    Digər ölkələr
    20:53
    Foto

    Bakı Media Mərkəzinin dəstəyi ilə "VIVANT" serialının Azərbaycandakı çəkilişləri uğurla yekunlaşıb

    Mədəniyyət siyasəti
    20:52

    Azərbaycan Basketbol Liqasında VII turun daha bir oyunu keçirilib

    Komanda
    20:51

    III Çarlz Böyük Britaniyanın ən yaşlı beşinci monarxı olub

    Digər ölkələr
    20:46

    Azərbaycan cüdoçusu Qran-Pri turnirində bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    20:28

    Slovakiyalı gimnast: "Gəncədəki Avropa çempionatı yüksək səviyyədə təşkil olunub"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti