İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu

    Sumqayıtda yük avtomobili aşıb

    Hadisə
    • 24 dekabr, 2025
    • 13:04
    Sumqayıtda yük avtomobili aşıb

    Sumqayıt şəhərində yük avtomobili aşıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə şəhərin Yəhya Məmmədov küçəsində baş verib.

    Hazırda qəza yerinə hüquq-mühafizə orqanları cəlb olunub. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır.

    Son xəbərlər

    13:17

    İrakli Kobaxidze Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib

    Digər
    13:10

    Təyyarə qəzasında həlak olan liviyalı hərbçilərin adları açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Region
    13:10

    Səfir: İsrail Azərbaycanla sosial sahədə əməkdaşlığı gücləndirmək niyyətindədir

    Xarici siyasət
    13:08

    Aleksandar Vuçiç İlham Əliyevi təbrik edib

    Xarici siyasət
    13:04

    Saray postunun yaxınlığında marşrut avtobusu yanır

    Hadisə
    13:04
    Foto

    Sumqayıtda yük avtomobili aşıb

    Hadisə
    13:03

    İlqar İsbatov: "Azərbaycan şəhərsalma və memarlıq ənənələri ilə seçilən ölkədir"

    İnfrastruktur
    13:01
    Foto

    Növbəti köç karvanı Horovlu kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    12:58

    Kobaxidze ticarət şəbəkələrində qiymət artımına qarşı tədbirlər görülməsini tələb edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti