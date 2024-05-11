Азербайджанский дзюдоист вышел в полуфинал турнира Большого шлема

Азербайджанский дзюдоист Вусал Галандарзаде вышел в полуфинал турнира Большого шлема в столице Казахстана Астане.

Азербайджанский дзюдоист Вусал Галандарзаде вышел в полуфинал турнира Большого шлема в столице Казахстана Астане.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории 73 кг спортсмен победил соперников из Индии, Грузии, Казахстана и Израиля.

В полуфинале он встретится с итальянским спортсменом Мануэлем Ломбардо.

В первый день соревнований азербайджанский дзюдоист Кямран Сулейманов завоевал бронзовую медаль. Дзюдоисты Рашид Мамедалиев, Омар Раджабли и Магеррам Имамвердиев не оправдали доверия тренеров.