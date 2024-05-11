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Азербайджанский дзюдоист вышел в полуфинал турнира Большого шлема

Азербайджанский дзюдоист вышел в полуфинал турнира Большого шлема Азербайджанский дзюдоист Вусал Галандарзаде вышел в полуфинал турнира Большого шлема в столице Казахстана Астане.
Индивидуальные
11 мая 2024 г. 14:32
Азербайджанский дзюдоист вышел в полуфинал турнира Большого шлема

Азербайджанский дзюдоист Вусал Галандарзаде вышел в полуфинал турнира Большого шлема в столице Казахстана Астане.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории 73 кг спортсмен победил соперников из Индии, Грузии, Казахстана и Израиля.

В полуфинале он встретится с итальянским спортсменом Мануэлем Ломбардо.

В первый день соревнований азербайджанский дзюдоист Кямран Сулейманов завоевал бронзовую медаль. Дзюдоисты Рашид Мамедалиев, Омар Раджабли и Магеррам Имамвердиев не оправдали доверия тренеров.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan cüdoçusu "Böyük Dəbilqə" turnirində yarımfinala yüksəlib

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