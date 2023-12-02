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Азербайджанские дзюдоисты завоевали золотую и бронзовую медали на турнире Большого шлема

Азербайджанские дзюдоисты завоевали золотую и бронзовую медали на турнире Большого шлема Азербайджанский дзюдоист Гидаят Гейдаров вышел в финал турнира Большого шлема, проходящего в столице Японии Токио
Индивидуальные
2 декабря 2023 г. 11:48
Азербайджанские дзюдоисты завоевали золотую и бронзовую медали на турнире Большого шлема

Азербайджанский дзюдоист Гидаят Гейдаров завоевал золотую медаль на турнире Большого шлема в Токио.

Как сообщает Report, выступавший в весовой категории 73 кг Гейдаров в финале победил японца Соичи Хашимото.

Бронзовым призером в категории 81 кг стал Зелим Чкаев, одолевший таджикского спортсмена Сомона Махмадбекова.

10:12

Азербайджанский дзюдоист Гидаят Гейдаров вышел в финал турнира Большого шлема, проходящего в столице Японии Токио.

Как сообщает Report, в поединке за золотую медаль в категории 73 кг спортсмен встретится с японцем Соичи Хашимото.

Другой представитель Азербайджана Зелим Чкаев в матче за бронзовую медаль в весе 81 кг попытается одолеть таджикского дзюдоиста Сомона Махмадбекова.

Спортсмены Рашид Мамедалиев (73 кг), Саид Моллаи (81 кг), Вугар Талыбов, Мурад Фатиев (оба 90 кг) и Азеля Топрак (57 кг) не смогли сегодня завоевать призовых мест.

Отметим, что на турнире Большого шлема сборная Азербайджана представлена 13 мужчинами и одной женщиной в 8 весовых категориях.

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Версия на английском языке Azerbaijani judokas claim gold and bronze medals at Grand Slam
Версия на азербайджанском языке Böyük Dəbilqə: Hidayət Heydərov qızıl, Zelim Tçkayev bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB

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