Азербайджанский дзюдоист стал первым в рейтинговой таблице

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Международная федерация дзюдо обнародовала новую рейтинговую таблицу.

Как сообщает Report, на первом месте в списке Рустам Оруджев, завоевавший на чемпионате Европы золотую медаль в весовой категории 73 кг.

В весовой категории 100 кг первым стал Эльмар Гасымов, а Эльхан Мамедов - 21-м. Серебряный призер чемпионата Европы Орхан Сафаров в новом рейтинге вновь стал 4-м. Ильгар Мушкиев (60 кг) находится на 14-м, а Ниджат Шихализаде (66 кг) - на 10-м месте.

Ведущая борьбу среди женщин Аиша Гурбанлы заняла 45-е место в весовой категории 48 кг.