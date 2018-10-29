Азербайджанский дзюдоист Эльмар Гасымов прошел в финал турнира Большого шлема

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Aзербайджанский дзюдоист Эльмар Гасымов пробился в финал турнира Большого шлема в Абу-Даби.

Как сообщает Report, 27-летний спортсмен, выступающий в весовой категории 100 кг, одолев узбека А.Худойбердиева, российского дзюдоиста А.Костоева и португальца Ж.Фонсеку, вышел в финал. В решающей встрече его противником будет Петер Пальчик.

Мамедали Мехтиев, выступающий в весовой категории 90 кг, обойдя израильского дзюдоиста Ли Кочмана, китайца Хебелиге Бу и грузина Ушанги Маргиани, в полуфинале уступил российскому дзюдоисту Михаилу Игольникову. В бою за бронзовую медаль он встретится со спортсменом из ОАЭ Томом Серджиу.

Ирина Кинджерска в весовой категории более 78 кг уступила в 1/4 финала украинке Галине Тарасовой. За бронзовую медаль она поборется с китайской спортсменкой Ян Вангой.