Азербайджанский двукратный чемпион бросил вызов британскому боксеру, победившему Владимира Кличко

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанский боксер, двукратный чемпион мира по боксу Магомедрасул Меджидов бросил вызов обладателю поясов среди профессионалов по версиям IBF, WBA и IBO Энтони Джошуа. 31-летний спортсмен в интервью Report выразил готовность сразиться с Джошуа на профессиональном ринге.

Опытный боксер сказал, что его не пугает тот факт, что его британский соперник недавно, победив украинца Владимира Кличко, стал обладателем всех трех поясов: "Я готов хоть завтра сразиться с Энтони Джошуа".

По мнению Расулова, все зависит от подготовки: "Кто без устали готовится, тот и демонстрирует результат. Каждый должен использовать свои параметры. Он тоже высокого роста. А я если подлечу травму, то буду полностью подготовленным".

Тем не менее, титулованный боксер сказал, что для участия в бое среди профессионалов необходимо получить согласие Федерации бокса Азербайджана. Он, заявил, что несмотря на наличие предложений на крупные суммы, он останется верен стране, которую представляет: "Хорошие предложения и сейчас продолжают поступать. Мне платят высокую цену за переход в профессиональный бокс. Но Азербайджан поднял меня, оказал материальную и моральную поддержку. Поэтому я не могу спокойно уйти. Сколько потребуется, настолько я останусь и буду сражаться от имени Азербайджана. Я не перейду по своему желанию в профессиональный бокс. Но если будет достигнута договоренность, то я могу представлять Азербайджан в профессиональном боксе. Пока в стране нет боксеров-тяжеловесов, способных стать чемпионами Европы и мира, которые смогли бы меня заменить. Если я уйду, в самой тяжелой категории никого не будет".

Отметим, что Магомедрасул Меджидов в весовой категории свыше 91 кг завоевал золотую медаль на чемпионатах мира 2011 и 2013 года. В 2013 году он также стал чемпионом Европы. В то же время Меджидов - победитель IV Игр исламской солидарности "Баку 2017" и бронзовый призёр летних Олимпийских Игр в Лондоне в 2012 году и I Европейских игр "Баку 2015".