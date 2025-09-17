Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Азербайджанский борец: "Вернуться на Родину с медалью – особое чувство"

    • 17 сентября, 2025
    • 22:57
    Азербайджанский борец: Вернуться на Родину с медалью – особое чувство

    Вернуться на Родину с медалью - это особое чувство.

    Об этом в комментарии Report заявил азербайджанский борец вольного стиля Арсений Джиоев (86 кг), завоевавший бронзовую награду на чемпионате мира в Загребе (Хорватия).

    Он отметил, что турнир был непростым:

    "Хочу поблагодарить весь народ Азербайджана. Вернуться домой с медалью - действительно очень приятное чувство. Мы ощущаем большую поддержку болельщиков, и это придает нам дополнительную мотивацию. Я также хочу выразить благодарность руководству нашей федерации и Министерству молодежи и спорта. Хочу, чтобы Азербайджан был известен во всем мире как спортивная держава".

    Напомним, в поединке за третье место Арсений Джиоев одержал уверенную победу над представителем Франции Рахимом Магамадовым со счетом 7:0.

