Азербайджанский борец, ставший чемпионом Европы: Наши старания дали свои плоды

Мы усердно готовились к чемпионату Европы, наши старания дали свои плоды.

Мы усердно готовились к чемпионату Европы, наши старания дали свои плоды.

Как передает Report , об этом заявил член сборной Азербайджана по вольной борьбе Мухаммед Исмаилов, завоевавший золотую медаль на чемпионате Европы в сербском Нови-Саде.

"Я хотел бы поблагодарить моего личного тренера Аллахверди Велиева и других. Встречи оказались не такими сложными, лишь в полуфинале у меня возникли определенные трудности. Теперь мы должны готовиться к чемпионату мира, верю, что покажу аналогичный результат и на мировом первенстве", - сказал М.Исмаилов.

Напомним, что сборная Азербайджана по вольной борьбе стала первой на чемпионате Европы U-17 в сербском Нови-Саде.

Азербайджан (160) на 36 очков опередил Армению, занявшую второе место, а Турция с 119 очками определилась на третьем месте.

Под руководством старшего тренера Аскерхана Новрузова, тренеров Вахида Мамедова и Ровшана Гаджиева золото завоевали Магомед Исмаилов (51 кг) и Иса Юсибов (65 кг), серебро - Гусейн Исмаилов (60 кг) и Магомед Гантемиров (110 кг), бронзу - Гаджигусейн Ахмедзаде (48 кг) и Гусейн Гусейнов (55 кг).