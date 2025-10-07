Азербайджанский борец греко-римского стиля завоевал серебро на III Играх СНГ

Азербайджанский борец греко-римского стиля Юсиф Мирзаев завоевал серебряную медаль на III Играх СНГ.

Как сообщает западное бюро Report, член национальной сборной занял второе место в весовой категории до 48 кг на соревнованиях, проходивших в Олимпийском спортивном комплексе Гянджи.

В финале он уступил борцу из Узбекистана Фариду Каромову.