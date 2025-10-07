Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Азербайджанский борец греко-римского стиля завоевал серебро на III Играх СНГ

    Индивидуальные
    • 07 октября, 2025
    • 17:49
    Азербайджанский борец греко-римского стиля завоевал серебро на III Играх СНГ

    Азербайджанский борец греко-римского стиля Юсиф Мирзаев завоевал серебряную медаль на III Играх СНГ.

    Как сообщает западное бюро Report, член национальной сборной занял второе место в весовой категории до 48 кг на соревнованиях, проходивших в Олимпийском спортивном комплексе Гянджи.

    В финале он уступил борцу из Узбекистана Фариду Каромову.

    III Игры СНГ Греко-римская борьба
    Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi lll MDB Oyunlarında gümüş medal qazanıb

    Последние новости

    18:11
    Фото

    Азербайджан принял участие в конференции IORWG в ОАЭ

    Финансы
    18:08
    Фото

    В Баку проходит выставка халяльной продукции

    Бизнес
    18:05
    Фото

    В Минздраве обсуждена организация медицинского обслуживания на освобожденных территориях

    Здоровье
    18:01

    Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и Украине

    В регионе
    18:00

    Велогонка "Баку-Ханкенди" пройдет в мае 2026 года

    Индивидуальные
    17:54

    ВБ: Азербайджанский "зеленый переход" способен стимулировать рост в Европе и Центральной Азии

    Энергетика
    17:51

    Азербайджан примет участие в Global Gateway Forum в Брюсселе

    Инфраструктура
    17:49

    Азербайджанский борец греко-римского стиля завоевал серебро на III Играх СНГ

    Индивидуальные
    17:48

    Кризис с уходом Лекорню обойдется Франции в €15 млрд

    Другие страны
    Лента новостей