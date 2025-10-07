Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi lll MDB Oyunlarında gümüş medal qazanıb
Fərdi
- 07 oktyabr, 2025
- 17:36
Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi Yusif Mirzəyev lll MDB Oyunlarında gümüş medal qazanıb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, milli üzvü Gəncə Olimpiya İdman Kompleksində təşkil olunan yarışda 48 kq çəki dərəcəsində ikinci olub.
O, finalda özbəkistanlı pəhləvan Fərid Karomova uduzub.
Qeyd edək ki, güləş yarışı davam edir.
