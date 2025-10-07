Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi lll MDB Oyunlarında gümüş medal qazanıb

İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi Yusif Mirzəyev lll MDB Oyunlarında gümüş medal qazanıb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, milli üzvü Gəncə Olimpiya İdman Kompleksində təşkil olunan yarışda 48 kq çəki dərəcəsində ikinci olub.

    O, finalda özbəkistanlı pəhləvan Fərid Karomova uduzub.

    Qeyd edək ki, güləş yarışı davam edir.

