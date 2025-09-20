Азербайджанский борец греко-римского стиля стал чемпионом мира

Азербайджанские борцы греко-римского стиля завоевали 1 золотую и 1 бронзовую медали на чемпионате мира в хорватском Загребе.

Как сообщает Report, Ульви Ганизаде (72 кг) в финале одержал победу над Ибрагимом Ганемом со счетом 4:2, сохранив свой титул и став чемпионом мира во второй раз.

Мурад Ахмедиев (97 кг) в борьбе за бронзовую медаль встретился с венгром Алексом Соке. Выполненный нашим борцом прием на 4 балла сыграл решающую роль для итога поединка. Ахмедиев стал победителем, победив по качеству баллов (5:5).

Напомним, что вчера Эльданиз Азизли (55 кг) завоевал бронзовую медаль. Итого в копилке сборной Азербайджана по греко-римской борьбе три медали.