Азербайджанский борец греко-римского стиля стал чемпионом мира
Индивидуальные
- 20 сентября, 2025
- 23:15
Азербайджанские борцы греко-римского стиля завоевали 1 золотую и 1 бронзовую медали на чемпионате мира в хорватском Загребе.
Как сообщает Report, Ульви Ганизаде (72 кг) в финале одержал победу над Ибрагимом Ганемом со счетом 4:2, сохранив свой титул и став чемпионом мира во второй раз.
Мурад Ахмедиев (97 кг) в борьбе за бронзовую медаль встретился с венгром Алексом Соке. Выполненный нашим борцом прием на 4 балла сыграл решающую роль для итога поединка. Ахмедиев стал победителем, победив по качеству баллов (5:5).
Напомним, что вчера Эльданиз Азизли (55 кг) завоевал бронзовую медаль. Итого в копилке сборной Азербайджана по греко-римской борьбе три медали.
Последние новости
00:08
Пашинян переизбран председателем правления партии "Гражданский договор"Другие
23:44
СМИ: Член "Хезболлах" убит при атаке израильского дрона на юге ЛиванаДругие
23:28
СМИ: NASA для АЭС на Луне нужен модуль, способный нести 15 тонн полезной нагрузкиИКТ
23:15
Фото
Азербайджанский борец греко-римского стиля стал чемпионом мираИндивидуальные
23:05
В ЕС расследуют причины нарушения работы европейских аэропортовДругие страны
22:50
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" в матче АПЛФутбол
22:47
Милей планирует встретиться с Трампом в Нью-ЙоркеДругие страны
22:39
Фото
В Балакяне продолжаются профилактические работы по предотвращению паводков в горных рекахИнфраструктура
22:32