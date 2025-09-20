Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi dünya çempionu olub
- 20 sentyabr, 2025
- 22:48
Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə keçirilən dünya çempionatı davam edir.
"Report" xəbər verir ki, Azərbaycanın yunan-Roma güləşçiləri 1 qızıl və 1 bürünc medal qazanıb.
Ülvü Qənizadə (72 kiloqram) finalda ötən il həlledici görüşdə məğlub etdiyi İbrahim Qanemlə qarşılaşıb. Gərgin mübarizə şəraitində keçən qarşılaşmada rəqibinə 4:2 hesabı ilə qalib gələn həmyerlimiz titulunu qoruyub və 2-ci dəfə dünya çempionu olub.
Murad Əhmədiyev (97 kiloqram) bürünc medal uğrunda görüşdə macarıstanlı Aleks Soke ilə üz-üzə gəlib. Güləşçimizin ilk hissədə işlətdiyi 4 xallıq fənd qarşılaşmada həlledici rol oynayıb. Yekunda 5:5 hesabı qeydə alınsa da, xalların keyfiyyətinə görə sevinən tərəf Əhmədiyev olub. Beləliklə, Murad dünya çempionatında debütünü bürünc medalla qeyd edib.
Bununla da yunan-Roma güləşçilərimizin mundialda medal sayı 3-ə çatıb.
Xatırladaq ki, ötən gün Eldəniz Əzizli (55 kiloqram) dünya üçüncüsü olub.