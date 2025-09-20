İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi dünya çempionu olub

    Fərdi
    • 20 sentyabr, 2025
    • 22:48
    • 20 sentyabr, 2025
• 22:48

    Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə keçirilən dünya çempionatı davam edir.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycanın yunan-Roma güləşçiləri 1 qızıl və 1 bürünc medal qazanıb.

    Ülvü Qənizadə (72 kiloqram) finalda ötən il həlledici görüşdə məğlub etdiyi İbrahim Qanemlə qarşılaşıb. Gərgin mübarizə şəraitində keçən qarşılaşmada rəqibinə 4:2 hesabı ilə qalib gələn həmyerlimiz titulunu qoruyub və 2-ci dəfə dünya çempionu olub.

    Murad Əhmədiyev (97 kiloqram) bürünc medal uğrunda görüşdə macarıstanlı Aleks Soke ilə üz-üzə gəlib. Güləşçimizin ilk hissədə işlətdiyi 4 xallıq fənd qarşılaşmada həlledici rol oynayıb. Yekunda 5:5 hesabı qeydə alınsa da, xalların keyfiyyətinə görə sevinən tərəf Əhmədiyev olub. Beləliklə, Murad dünya çempionatında debütünü bürünc medalla qeyd edib.

    Bununla da yunan-Roma güləşçilərimizin mundialda medal sayı 3-ə çatıb.

    Xatırladaq ki, ötən gün Eldəniz Əzizli (55 kiloqram) dünya üçüncüsü olub.

