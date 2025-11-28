Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Азербайджанский боксер вышел в финал чемпионата Европы

    Индивидуальные
    • 28 ноября, 2025
    • 22:27
    Азербайджанский боксер вышел в финал чемпионата Европы

    Азербайджанский боксер Субхан Мамедов вышел в финал чемпионата Европы U-23 в столице Венгрии Будапеште.

    Как сообщает Report, лидер сборной, выступающий в весовой категории 50 кг, победил в полуфинале Луиса Рунини (Ирландия).

    Боксер, одолев оппонентов в первых двух раундах, досрочно завершил бой с действующим чемпионом турнира. Соперник получил травму от сильного удара, врачи остановили бой, и С. Мамедов был объявлен победителем. Завтра в финале он встретится с украинцем Максимом Рудиком.

    Отметим, что среди подопечных главного тренера Эльбруса Рзаева Таги Насибов (60 кг) и Сабухи Ализаде (+90 кг) взяли бронзовые медали.

    чемпионат Европы бокс финал
    Azərbaycan boksçusu Avropa çempionatında finala yüksəlib
    Elvis

    Последние новости

    23:07

    Арагчи и Каллас обсудили ядерную программу Тегерана

    В регионе
    22:57

    В Аргентине изъяли 82 тыс. ампул фентанила из-за смерти 173 пациентов

    Другие страны
    22:34

    Песков раскрыл сроки очередной встречи Путина и Уиткоффа

    В регионе
    22:27

    Азербайджанский боксер вышел в финал чемпионата Европы

    Индивидуальные
    22:18

    Лондон и Брюссель не договорились о вступлении Британии в оборонные программы SAFE

    Другие страны
    22:03
    Видео

    СМИ: В России на ракетной базе произошел взрыв

    В регионе
    21:45

    Зеленский поручил проверить министров на "соответствие вызовам"

    Другие страны
    21:27

    DPA: Бундестаг утвердил бюджет на 2026 год с рекордной помощью Украине

    Другие страны
    21:10

    Азербайджан и РФ обсудили расширение сотрудничества в аграрной сфере

    АПК
    Лента новостей