Азербайджанский боксер вышел в финал чемпионата Европы

Азербайджанский боксер Субхан Мамедов вышел в финал чемпионата Европы U-23 в столице Венгрии Будапеште.

Как сообщает Report, лидер сборной, выступающий в весовой категории 50 кг, победил в полуфинале Луиса Рунини (Ирландия).

Боксер, одолев оппонентов в первых двух раундах, досрочно завершил бой с действующим чемпионом турнира. Соперник получил травму от сильного удара, врачи остановили бой, и С. Мамедов был объявлен победителем. Завтра в финале он встретится с украинцем Максимом Рудиком.

Отметим, что среди подопечных главного тренера Эльбруса Рзаева Таги Насибов (60 кг) и Сабухи Ализаде (+90 кг) взяли бронзовые медали.