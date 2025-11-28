Azərbaycan boksçusu Avropa çempionatında finala yüksəlib
Fərdi
- 28 noyabr, 2025
- 21:48
Azərbaycan boksçusu Sübhan Mamedov Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə keçirilən U-23 Avropa çempionatında finala yüksəlib.
"Report" xəbər verir ki, 50 kq çəkidə mübarizə aparan millinin lideri yarımfinalda Luis Runini (İrlandiya) məğlub edib.
İlk 2 raundda qalib gələn Mamedov analoji yarışın son çempionu ilə döyüşü vaxtından əvvəl xeyrinə bitirib. Rəqib güclü zərbədən zədələndiyi üçün həkimlər döyüşü saxlayıb və boksçumuz qalib elan edilib. O, sabah finalda ukraynalı Maksim Rudiklə döyüşəcək.
Elbrus Rzayevin baş məşqçisi olduğu komandanın heyətində digər boksçularımızdan Tağı Nəsibov (60 kq) və Səbuhi Əlizadə (+90 kq) isə Avropa çempionatını bürünc medalla başa vurublar.
Son xəbərlər
22:31
London və Brüssel Britaniyanın SAFE müdafiə proqramına qoşulması barədə razılığa gələ bilməyibDigər ölkələr
22:16
Video
KİV: Rusiyada raket bazasında partlayış baş veribRegion
22:05
Foto
Naxçıvanda "Məktəblərdə Futbol Dərsi" layihəsinə start verilibFutbol
22:00
Zelenski nazirlərin "çağırışlara uyğunluğu"nu yoxlamağı tapşırıbDigər ölkələr
21:48
Azərbaycan boksçusu Avropa çempionatında finala yüksəlibFərdi
21:42
DPA: Bundestaq Ukraynaya rekord məbləğdə yardım nəzərdə tutan 2026-cı ilin büdcəsini təsdiqləyibDigər ölkələr
21:26
Kurban Berdıyev: "Neftçi"nin haqqını vermək lazımdır"Futbol
21:24
Goranboyda 17 yaşlı qızın nişan mərasiminin qarşısı alınıbHadisə
21:20