Азербайджанский боксер победил соперника из Германии на чемпионате мира

Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес (90 кг) успешно начал выступление на чемпионате мира, проходящем в Ливерпуле, Англия.

Как сообщает Report, спортсмен встретился с Яссе Киссем (Германия) в 1/8 финала.

Доминируя во всех 3 раундах Домингес не оставил сопернику никаких шансов, одержав победу со счетом 5:0 (29:28, 29:28, 30:27, 30:27, 30:27).

Он выйдет на четвертьфинальный поединок 10 сентября.

Отметим, что в боях 1/8 финала выступят еще 4 боксера сборной Азербайджана.