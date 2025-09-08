ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война

    Азербайджанский боксер победил соперника из Германии на чемпионате мира

    Индивидуальные
    • 08 сентября, 2025
    • 18:15
    Азербайджанский боксер победил соперника из Германии на чемпионате мира

    Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес (90 кг) успешно начал выступление на чемпионате мира, проходящем в Ливерпуле, Англия.

    Как сообщает Report, спортсмен встретился с Яссе Киссем (Германия) в 1/8 финала.

    Доминируя во всех 3 раундах Домингес не оставил сопернику никаких шансов, одержав победу со счетом 5:0 (29:28, 29:28, 30:27, 30:27, 30:27).

    Он выйдет на четвертьфинальный поединок 10 сентября.

    Отметим, что в боях 1/8 финала выступят еще 4 боксера сборной Азербайджана.

    Азербайджан Германия Чемпионат мира бокс
    Azərbaycan boksçusu dünya çempionatında almaniyalı rəqibinə qalib gəlib

    Последние новости

    18:38

    В Азербайджане утвердили 18 национальных стандартов по охране труда

    Социальная защита
    18:30

    Азербайджан выдвинул кандидатуру на руководящие посты в двух советах Всемирного почтового союза

    ИКТ
    18:27

    Самвел Карапетян останется под стражей по решению суда

    В регионе
    18:24

    Посол: Иран и Азербайджан имеют перспективы для развития религиозно-культурных связей

    Внешняя политика
    18:22

    Саня Божиновска: Северная Македония заинтересована в разработке с Азербайджаном совместных ВИЭ-проектов

    Энергетика
    18:15

    Азербайджанский боксер победил соперника из Германии на чемпионате мира

    Индивидуальные
    18:13

    Счетная палата: Избыточные платежи в бюджет Нахчывана могут стать фактором риска

    Финансы
    18:13

    Мерц выступил за создание новой архитектуры безопасности для Европы

    Другие страны
    17:59

    Сергей Ребров: Отставка Сантуша может придать дополнительную мотивацию сборной Азербайджана

    Футбол
    Лента новостей