Azərbaycan boksçusu dünya çempionatında almaniyalı rəqibinə qalib gəlib
Fərdi
- 08 sentyabr, 2025
- 17:58
Azərbaycan boksçusu Alfonso Dominqes (90 kq) İngiltərənin Liverpul şəhərində keçirilən dünya çempionatına qələbə ilə başlayıb.
"Report"un məlumatına görə, idmançı 1/8 finalda Yasse Kisslə (Almaniya) üz-üzə gəlib.
O, rəqibinə heç bir şans verməyib. Hər 3 raundu xeyrinə bitirən Dominqes yekunda 5:0 (29:28, 29:28, 30:27, 30:27, 30:27) hesabı ilə qalib gəlib.
O, 1/4 final görüşünə sentyabrın 10-da çıxacaq.
Qeyd edək ki, Azərbaycan millisinin daha 4 boksçusu 1/8 final döyüşünə çıxacaq.
Son xəbərlər
18:33
Samvel Karapetyan məhkəmənin qərarı ilə həbsdə qalacaqRegion
18:26
Merts Avropa üçün yeni təhlükəsizlik arxitekturasının yaradılmasının tərəfdarıdırDigər ölkələr
18:24
Azərbaycanın aparıcı sement istehsalçısının yığıncağı keçiriləcəkMaliyyə
18:21
Andrey Şevçenko: "Bu addımlar gələcəkdə uşaqların inkişafı üçün vacibdir"Futbol
18:19
Əməyin mühafizəsi üzrə daha 18 milli standart hazırlanaraq təsdiq edilibSosial müdafiə
18:17
Ermənistanda kütləvi zəhərlənmə baş verib, 8 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilibRegion
18:14
Azərbaycan ÜPİ-nin iki şurasına rəhbər vəzifələr üzrə namizədliyini irəli sürübİKT
18:09
Bakıda 21 istiqamətdə tıxac var - SİYAHI, YENİLƏNİBİnfrastruktur
18:01