    • 08 sentyabr, 2025
    • 17:58
    Azərbaycan boksçusu dünya çempionatında almaniyalı rəqibinə qalib gəlib
    Alfonso Dominqes

    Azərbaycan boksçusu Alfonso Dominqes (90 kq) İngiltərənin Liverpul şəhərində keçirilən dünya çempionatına qələbə ilə başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, idmançı 1/8 finalda Yasse Kisslə (Almaniya) üz-üzə gəlib.

    O, rəqibinə heç bir şans verməyib. Hər 3 raundu xeyrinə bitirən Dominqes yekunda 5:0 (29:28, 29:28, 30:27, 30:27, 30:27) hesabı ilə qalib gəlib.

    O, 1/4 final görüşünə sentyabrın 10-da çıxacaq.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan millisinin daha 4 boksçusu 1/8 final döyüşünə çıxacaq.

    Азербайджанский боксер победил соперника из Германии на чемпионате мира

