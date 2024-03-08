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Азербайджанский боксер одержал вторую победу на лицензионном турнире

Азербайджанский боксер одержал вторую победу на лицензионном турнире Азербайджанский боксер Умид Рустамов одержал вторую победу на I Всемирном квалификационном олимпийском турнире в итальянском Бусто-Арсицио.
Индивидуальные
8 марта 2024 г. 22:43
Азербайджанский боксер одержал вторую победу на лицензионном турнире

Азербайджанский боксер Умид Рустамов одержал вторую победу на I Всемирном квалификационном олимпийском турнире в итальянском Бусто-Арсицио.

Как сообщили Report в Азербайджанской федерации бокса, спортсмен, выступающий в весовой категории 57 кг, в 1/16 финала одолел Бакари Хасана из Кении.

Рустамов завершил все раунды в свою пользу - 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). Следующую встречу боксер проведет 10 марта в 1/8 финала, соперником станет таджик Асрор Вохидов.

Отметим, что сегодня на ринг выйдет еще один член азербайджанской сборной. Выступающая в категории 50 кг Марджона Савриева сразится с Мейлин Чала Сьюзан из Эквадора.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan boksçusu lisenziya turnirində ikinci qələbəsini qazanıb

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