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Мирали Гусейнов одержал победу в титульном поединке турнира Urijah Faber's A1 Combat 27 в США

Мирали Гусейнов одержал победу в титульном поединке турнира Urijah Faber's A1 Combat 27 в США Азербайджанский боец ММА Мирали Гусейнов одержал победу в титульном бою в среднем весе турнира Urijah Faber's A1 Combat 27, проходившем в городе Сакраменто, штат Калифорния.
Индивидуальные
3 мая 2025 г. 21:16
Мирали Гусейнов одержал победу в титульном поединке турнира Urijah Faber's A1 Combat 27 в США

Боец ММА Мирали Гусейнов одержал победу в титульном поединке турнира Urijah Faber's A1 Combat 27, проходившего в городе Сакраменто, штат Калифорния.

Как сообщает американское бюро Report, М.Гусейнов одолел израильского соперника Шимона Смотрицкого техническим нокаутом.

Отметим, что это его 10-я победа в профессиональной карьере ММА. В настоящее время М.Гусейнов имеет рекорд 10-3-0.

Отметим, что М.Гусейнов тренируется в American Kickboxing Academy (AKA) в США. Он известен своими сильными ударами и агрессивностью в бою. Этой победой боец вновь успешно защитил пояс чемпиона в полусреднем весе A1 Combat.

Мирали Гусейнов подчеркнул, что его цель - участие в UFC (Ultimate Fighting Championship) в ближайшем будущем.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlı MMA döyüşçüsü ABŞ-də “Urijah Faber’s A1 Combat 27” görüşündə qalib olub

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