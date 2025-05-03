Мирали Гусейнов одержал победу в титульном поединке турнира Urijah Faber's A1 Combat 27 в США

Азербайджанский боец ММА Мирали Гусейнов одержал победу в титульном бою в среднем весе турнира Urijah Faber's A1 Combat 27, проходившем в городе Сакраменто, штат Калифорния.

Боец ММА Мирали Гусейнов одержал победу в титульном поединке турнира Urijah Faber's A1 Combat 27, проходившего в городе Сакраменто, штат Калифорния.

Как сообщает американское бюро Report, М.Гусейнов одолел израильского соперника Шимона Смотрицкого техническим нокаутом.

Отметим, что это его 10-я победа в профессиональной карьере ММА. В настоящее время М.Гусейнов имеет рекорд 10-3-0.

Отметим, что М.Гусейнов тренируется в American Kickboxing Academy (AKA) в США. Он известен своими сильными ударами и агрессивностью в бою. Этой победой боец вновь успешно защитил пояс чемпиона в полусреднем весе A1 Combat.

Мирали Гусейнов подчеркнул, что его цель - участие в UFC (Ultimate Fighting Championship) в ближайшем будущем.