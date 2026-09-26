Азербайджанские теннисисты примут участие в турнире WTT Youth Contender Tbilisi 2026

Представители сборной Азербайджана по настольному теннису выступят на международном турнире WTT Youth Contender Tbilisi 2026, который пройдет в столице Грузии - Тбилиси.

Об этом сообщили Report в Федерации настольного тенниса Азербайджана.

Сегодня в соседнюю страну отправилась команда, в составе которой - Онур Гулузаде, Алиакбар Мирзалиев, Джафар Алмадедли, Джамал Карим, Мехин Мирзабалаева, Ясамен Хабибова, Бану Иманвердизаде, Саида Гулизаде, Гюльнур Керимли и Алина Мирадиева.

Спортсмены будут соревноваться под руководством главных тренеров национальных команд - Михаила Тимофеева, Эльнура Гидаятзаде и Рамиля Джафарова.

Международный турнир стартует завтра, а его завершение запланировано на 30 сентября.