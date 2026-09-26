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    Азербайджанские теннисисты примут участие в турнире WTT Youth Contender Tbilisi 2026

    Индивидуальные
    • 26 сентября, 2026
    • 13:01
    Азербайджанские теннисисты примут участие в турнире WTT Youth Contender Tbilisi 2026

    Представители сборной Азербайджана по настольному теннису выступят на международном турнире WTT Youth Contender Tbilisi 2026, который пройдет в столице Грузии - Тбилиси.

    Об этом сообщили Report в Федерации настольного тенниса Азербайджана.

    Сегодня в соседнюю страну отправилась команда, в составе которой - Онур Гулузаде, Алиакбар Мирзалиев, Джафар Алмадедли, Джамал Карим, Мехин Мирзабалаева, Ясамен Хабибова, Бану Иманвердизаде, Саида Гулизаде, Гюльнур Керимли и Алина Мирадиева.

    Спортсмены будут соревноваться под руководством главных тренеров национальных команд - Михаила Тимофеева, Эльнура Гидаятзаде и Рамиля Джафарова.

    Международный турнир стартует завтра, а его завершение запланировано на 30 сентября.

    Сборная Азербайджана по теннису
    Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri "WTT Youth Contender Tbilisi 2026" turnirində iştirak edəcəklər
    Azerbaijani table tennis players to compete at WTT Youth Contender Tbilisi 2026
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