Азербайджанские теннисисты примут участие в турнире WTT Youth Contender Tbilisi 2026
Индивидуальные
- 26 сентября, 2026
- 13:01
Представители сборной Азербайджана по настольному теннису выступят на международном турнире WTT Youth Contender Tbilisi 2026, который пройдет в столице Грузии - Тбилиси.
Об этом сообщили Report в Федерации настольного тенниса Азербайджана.
Сегодня в соседнюю страну отправилась команда, в составе которой - Онур Гулузаде, Алиакбар Мирзалиев, Джафар Алмадедли, Джамал Карим, Мехин Мирзабалаева, Ясамен Хабибова, Бану Иманвердизаде, Саида Гулизаде, Гюльнур Керимли и Алина Мирадиева.
Спортсмены будут соревноваться под руководством главных тренеров национальных команд - Михаила Тимофеева, Эльнура Гидаятзаде и Рамиля Джафарова.
Международный турнир стартует завтра, а его завершение запланировано на 30 сентября.
Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri "WTT Youth Contender Tbilisi 2026" turnirində iştirak edəcəklər
Azerbaijani table tennis players to compete at WTT Youth Contender Tbilisi 2026
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