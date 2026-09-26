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    Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri "WTT Youth Contender Tbilisi 2026" turnirində iştirak edəcəklər

    Fərdi
    • 26 sentyabr, 2026
    • 12:51
    Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri WTT Youth Contender Tbilisi 2026 turnirində iştirak edəcəklər

    Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçiriləcək "WTT Youth Contender Tbilisi 2026" turnirində iştirak edəcəklər.

    Azərbaycan Stolüstü Tennis Federasiyasından "Report"a verilən məlumata görə, bu gün qonşu ölkəyə yollanan komandanın heyətində Onur Quluzadə, Əliəkbər Mirzəliyev, Cəfər Almədədli, Camal Kərim, Mehin Mirzəbalayeva, Yasəmən Həbibova, Banu İmanverdizadə, Səidə Qulizadə, Gülnur Kərimli və Alina Miradiyeva yer alıb.

    Sözügedən idmançılar milli komandaların baş məşqçiləri Mixail Timofeyev, Elnur Hidayətzadə və Ramil Cəfərovun rəhbərliyi ilə yarışacaqlar.

    Sabah start götürəcək beynəlxalq turnirə sentyabrın 30-da yekun vurulacaq.

    Azərbaycan Stolüstü Tennis Federasiyası
    Азербайджанские теннисисты примут участие в турнире WTT Youth Contender Tbilisi 2026
    Azerbaijani table tennis players to compete at WTT Youth Contender Tbilisi 2026
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