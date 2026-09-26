Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri "WTT Youth Contender Tbilisi 2026" turnirində iştirak edəcəklər
Fərdi
- 26 sentyabr, 2026
- 12:51
Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçiriləcək "WTT Youth Contender Tbilisi 2026" turnirində iştirak edəcəklər.
Azərbaycan Stolüstü Tennis Federasiyasından "Report"a verilən məlumata görə, bu gün qonşu ölkəyə yollanan komandanın heyətində Onur Quluzadə, Əliəkbər Mirzəliyev, Cəfər Almədədli, Camal Kərim, Mehin Mirzəbalayeva, Yasəmən Həbibova, Banu İmanverdizadə, Səidə Qulizadə, Gülnur Kərimli və Alina Miradiyeva yer alıb.
Sözügedən idmançılar milli komandaların baş məşqçiləri Mixail Timofeyev, Elnur Hidayətzadə və Ramil Cəfərovun rəhbərliyi ilə yarışacaqlar.
Sabah start götürəcək beynəlxalq turnirə sentyabrın 30-da yekun vurulacaq.
Азербайджанские теннисисты примут участие в турнире WTT Youth Contender Tbilisi 2026
Azerbaijani table tennis players to compete at WTT Youth Contender Tbilisi 2026
Son xəbərlər
05:15
Yasamal və Nizami rayonlarının bir sıra ərazilərində bu gün işıq olmayacaqEnergetika
04:48
Niderlandda gənclər hərbi xidmətə çağırışın bərpası əleyhinə tətil keçirəcəkDigər ölkələr
04:28
ABŞ Ferford bazası yaxınlığında həbslərdən sonra təhlükəsizliyi gücləndirəcəkDigər ölkələr
03:59
Polşa müdafiə nazirinin müavini ölkədə "Patriot" zavodunun tikintisi təklifini irəli sürübDigər ölkələr
03:38
Tramp ABŞ-dən dizel yanacağı ixracının qadağan oluna biləcəyini açıqlayıbDigər ölkələr
03:07
ABŞ Prezidenti İrana zərbələrin endirilməsi ehtimalını istisna etmirDigər ölkələr
02:47
Fransada barda atışma zamanı üç nəfər yaralanıbDigər ölkələr
02:16
Foto
Video
İmişli Şəkər Zavodunda boş anbarda yanğın zamanı şəkər ehtiyatlarına zərər dəyməyib - YENİLƏNİBHadisə
01:56