Азербайджанские таэквондисты проверят свои силы на чемпионате мира

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Сегодня на проходящем в российском городе Челябинск чемпионате мира по таэквандо проверят свои силы двое азербайджанских таэквондистов. Как сообщает Report, на сегодняшнем соревновании на арене "Трактора" от Азербайджана будут участвовать по одному таэквондисту мужского и женского пола.

Патимат Абакарова в весовой категории 49 кг встретится с представительницей Казахстана Анаргюль Сабири. Илкин Шахбазов в весовой категории 74 кг померится силами с представителем Кипра Кристосом Пилавакисом.

Отметим, что в составе сборной Азербайджана в Челябинск отправились 15 спортсменов, из них 8 мужчин, 7 женщин.