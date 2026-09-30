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    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Азербайджанские спортсмены завершили второй день "Мингячевирской регаты-2026" с 7 медалями

    Индивидуальные
    • 30 сентября, 2026
    • 18:00
    Азербайджанские спортсмены завершили второй день Мингячевирской регаты-2026 с 7 медалями

    Азербайджанские спортсмены завершили второй день международного турнира "Мингячевирская регата-2026" с 7 медалями.

    Как сообщает корреспондент Report с места проведения соревнований, в состязаниях по академической гребле на дистанции 1500 метров первое место занял Азер Ильясов (2008-2009).

    В соревнованиях на байдарках-двойках на дистанции 500 метров пара Тенгиз Гагнидзе - Гияс Ахмедов (1:54.51) также заняла первое место. Тандем Нуран Рагимли - Эльвин Алиев (2:03.43) расположился на третьем месте.

    Пара Эльмир Тарвердиев - Мустафа Велизаде (2010–2011) завоевала серебряную медаль в соревнованиях на байдарках-двойках на дистанции 1000 метров. В соревнованиях на одиночных байдарках на дистанции 1000 метров (2008-2009) Гусейн Самедли (4:43.54) завоевал бронзовую медаль.

    В академической гребле на двойках на дистанции 1500 метров пара Мухаммед Гасанов - Ильяс Ибрагимов заняла третье место. В этом виде на одиночках на дистанции 1000 метров чемпионом стал Алимурад Гаджизаде (2008-2009).

    В турнире участвуют более 100 молодых гребцов из Азербайджана, Чехии, Грузии, Венгрии, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

    Мингячевирская регата Академическая гребля
    Azərbaycan idmançıları "Mingəçevir Reqatası-2026"nın ikinci gününü 7 medalla başa vurublar
    Azerbaijani athletes win seven medals on day two of Mingachevir Regatta
    MiniBoss
    MiniBoss

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