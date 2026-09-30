Азербайджанские спортсмены завершили второй день "Мингячевирской регаты-2026" с 7 медалями

Азербайджанские спортсмены завершили второй день международного турнира "Мингячевирская регата-2026" с 7 медалями.

Как сообщает корреспондент Report с места проведения соревнований, в состязаниях по академической гребле на дистанции 1500 метров первое место занял Азер Ильясов (2008-2009).

В соревнованиях на байдарках-двойках на дистанции 500 метров пара Тенгиз Гагнидзе - Гияс Ахмедов (1:54.51) также заняла первое место. Тандем Нуран Рагимли - Эльвин Алиев (2:03.43) расположился на третьем месте.

Пара Эльмир Тарвердиев - Мустафа Велизаде (2010–2011) завоевала серебряную медаль в соревнованиях на байдарках-двойках на дистанции 1000 метров. В соревнованиях на одиночных байдарках на дистанции 1000 метров (2008-2009) Гусейн Самедли (4:43.54) завоевал бронзовую медаль.

В академической гребле на двойках на дистанции 1500 метров пара Мухаммед Гасанов - Ильяс Ибрагимов заняла третье место. В этом виде на одиночках на дистанции 1000 метров чемпионом стал Алимурад Гаджизаде (2008-2009).

В турнире участвуют более 100 молодых гребцов из Азербайджана, Чехии, Грузии, Венгрии, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.