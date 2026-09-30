İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Azərbaycan idmançıları "Mingəçevir Reqatası-2026"nın ikinci gününü 7 medalla başa vurublar

    Fərdi
    • 30 sentyabr, 2026
    • 17:36
    Azərbaycan idmançıları Mingəçevir Reqatası-2026nın ikinci gününü 7 medalla başa vurublar

    Azərbaycan idmançıları "Mingəçevir Reqatası-2026" beynəlxalq turnirinin ikinci gününü 7 medalla başa vurublar.

    "Report"un bölgəyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, akademik avarçəkmədə 1500 metr məsafəyə yarışda Azər İlyasov (2008-2009) birinci olub.

    500 metr məsafəyə 2 nəfərlik kayak yarışında (2008-2009) Tengiz Qaqnidze - Qiyas Əhmədov cütlüyü (1:54.51) də 1-ci yeri tutub. Nuran Rəhimli - Elvin Əliyev (2:03.43) tandemi 3-cü pillədə qərarlaşıb.

    Elmir Tarverdiyev - Mustafa Vəlizadə (2010-2011) cütlüyü isə 1000 metr məsafəyə 2 nəfərlik kayak yarışında gümüş medal əldə edib. 1000 metr məsafəyə 1 nəfərlik kanoe ilə yarışda (2008-2009) Hüseyn Səmədli (4:43.54) bürünc medal qazanıb.

    Akademik avarçəkmə üzrə 1500 metr məsafəyə 2 nəfərlik qayıqda isə Məhəmməd Həsənov - İlyas İbrahimov cütlüyü üçüncü yeri tutub. Bu növdə 1000 metr məsafəyə 1 nəfərlik qayıqda isə Əlimurad Hacızadə (2008-2009) çempion olub.

    Xatırladaq ki, ötən gün Füzulidəki Köndələnçay su anbarında keçirilən ilk mərhələdə Azərbaycan idmançıları 4 medal qazanıblar. 200 metr məsafəyə 1 nəfərlik kayak və kanoe yarışlarında Əlimurad Hacızadə birinci, Nuran Rəhimli (hər ikisi 2008/2009) ikinci, Hüseyn Səmədli (2008/2009) və Elmir Tarverdiyev (2010/2011) isə üçüncü pilləni tutublar.

    Qeyd edək ki, oktyabrın 1-də yekunlaşacaq turnirdə Azərbaycanla yanaşı, Çexiya, Gürcüstan, Macarıstan, Qırğızıstan, Latviya, Litva, Moldova, Tacikistan, Türkiyə, Ukrayna və Özbəkistandan 100-dən çox gənc avarçəkən mübarizə aparır.

    Mingəçevir Reqatası-2026
    Азербайджанские спортсмены завершили второй день "Мингячевирской регаты-2026" с 7 медалями
    Azerbaijani athletes win seven medals on day two of Mingachevir Regatta
    MiniBoss
    MiniBoss

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