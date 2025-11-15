Азербайджанские спортсмены выступят в 4 дисциплинах на Исламиаде

Сегодня азербайджанские спортсмены выступят в 4 дисциплинах на VI Играх исламской солидарности в Эр-Рияде.

Как сообщает Report, Тогрул Мамедли выступит в финальном этапе соревнований по дуатлону.

Женская сборная Азербайджана по гандболу проведет свой первый матч на Исламиаде против сборной Узбекистана. Матч в группе B начнется в 15:00 по бакинскому времени.

Эльчин Эминов (60 кг) и Хамза Расулзаде (70 кг) выступят в 1/16 финала соревнований по ушу, а Халида Мирзоева (56 кг) - в 1/4 финала.

Азербайджанские тхэквондисты Джавад Агаев (74 кг) и Бахруз Гулузаде (54 кг) выступят в 1/16 финала, а Миная Акбарова (46 кг) - в 1/4 финала.

Отметим, что сборная Азербайджана занимает 7-е место в медальном зачете, имея в активе 39 наград (5 золотых, 13 серебряных, 21 бронзовую).

Исламиада завершится 21 ноября.