    Азербайджанские спортсмены выступят в 4 дисциплинах на Исламиаде

    Индивидуальные
    • 15 ноября, 2025
    • 10:08
    Сегодня азербайджанские спортсмены выступят в 4 дисциплинах на VI Играх исламской солидарности в Эр-Рияде.

    Как сообщает Report, Тогрул Мамедли выступит в финальном этапе соревнований по дуатлону.

    Женская сборная Азербайджана по гандболу проведет свой первый матч на Исламиаде против сборной Узбекистана. Матч в группе B начнется в 15:00 по бакинскому времени.

    Эльчин Эминов (60 кг) и Хамза Расулзаде (70 кг) выступят в 1/16 финала соревнований по ушу, а Халида Мирзоева (56 кг) - в 1/4 финала.

    Азербайджанские тхэквондисты Джавад Агаев (74 кг) и Бахруз Гулузаде (54 кг) выступят в 1/16 финала, а Миная Акбарова (46 кг) - в 1/4 финала.

    Отметим, что сборная Азербайджана занимает 7-е место в медальном зачете, имея в активе 39 наград (5 золотых, 13 серебряных, 21 бронзовую).

    Исламиада завершится 21 ноября.

    Лента новостей