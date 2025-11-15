İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan idmançıları 4 növdə çıxış edəcəklər

    Fərdi
    • 15 noyabr, 2025
    • 09:44
    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan idmançıları 4 növdə çıxış edəcəklər

    Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunları davam edir.

    "Report"un məlumatına görə, bu gün Azərbaycan idmançıları 4 növdə çıxış edəcəklər.

    Ölkə təmsilçilərindən Toğrul Məmmədli dualtlon yarışlarının final mərhələsində mübarizə aparacaq.

    Azərbaycanın qadın həndbolçulardan ibarət yığması İslamiadada ilk görüşünü Özbəkistana qarşı keçirəcək. B qrupunun matçı Bakı vaxtı ilə 15:00-da başlayacaq.

    Elçin Eminov (60 kq) və Həmzə Rəsulzadə (70 kq) uşu yarışlarının 1/16 final, Xalidə Mirzəyeva (56 kq) isə 1/4 final mərhələsində rəqibləri ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcəklər.

    Azərbaycan taekvondoçuları Cavad Ağayev (74 kq), Bəhruz Quluzadə (54 kq) 1/16 final, Minayə Əkbərova (46 kq) isə 1/4 finalda yarışacaq.

    Qeyd edək ki, İslamiada noyabrın 21-də başa çatacaq. Azərbaycan 39 mükafatla (5 qızıl, 13 gümüş, 21 bürünc) medal sıralamasında 7-ci pillədə qərarlaşıb.

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Azərbaycan idmançıları duatlon həndbol taekvondo

    Son xəbərlər

    10:04

    Ötən gün ailələrinin itkin kimi axtarışa verdiyi 7 nəfər tapılaraq təhvil verilib

    Hadisə
    10:02
    Foto

    Muxtar Babayev: İqlim şəffaflığı Paris Sazişi çərçivəsində götürülmüş öhdəliklərin yerinə yetirilməsində mühüm rol oynayır

    COP29
    10:00
    Foto

    Bakı məktəbliləri arasında velosiped yarışı keçirilib

    Fərdi
    09:53

    Qazaxıstan və Özbəkistan arasında strateji tərəfdaşlıq müzakirə edilib

    Region
    09:51

    Əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 8 cinayətin üstü açılıb

    Hadisə
    09:44

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan idmançıları 4 növdə çıxış edəcəklər

    Fərdi
    09:37
    Foto

    Azərbaycan ADB ilə şəhər nəqliyyat şəbəkəsinin genişləndirilməsinin növbəti mərhələsini müzakirə edib

    İnfrastruktur
    09:37

    Rusiya Ukraynanın 64 PUA-sını vurub

    Digər ölkələr
    09:24

    Azərbaycan karbamid istehsalını cüzi artırıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti