Азербайджанские спортсмены стали чемпионами Европы по аэробной гимнастике

Азербайджанские спортсмены Мадина Мустафаева и Владимир Долматов заняли первое место на чемпионате Европы по аэробной гимнастике.

Как сообщает западное бюро Report, турнир проходит в Гяндже.

Отметим, что в соревновании принимают участие 151 спортсмен из 18 стран.