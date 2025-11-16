Азербайджанские спортсмены стали чемпионами Европы по аэробной гимнастике
Индивидуальные
- 16 ноября, 2025
- 16:11
Азербайджанские спортсмены Мадина Мустафаева и Владимир Долматов заняли первое место на чемпионате Европы по аэробной гимнастике.
Как сообщает западное бюро Report, турнир проходит в Гяндже.
Отметим, что в соревновании принимают участие 151 спортсмен из 18 стран.
