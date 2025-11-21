Азербайджанские спортсмены поборются в трех дисциплинах в финальный день Исламиады
Индивидуальные
- 21 ноября, 2025
- 09:31
В последний день VI Исламских игр солидарности в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде азербайджанские спортсмены выступят в трех дисциплинах.
Как сообщает Report, в джиу-джитсу выступят Амирхан Гулузаде (77 кг) и Магсудхан Гулузаде (62 кг), в парапауэрлифтинге - Захра Дадашова (61 кг) и Джейхун Махмудов (59 кг), а в борьбе вольного стиля - Аганазар Новрузов (74 кг), Арсений Джиоев (86 кг), Магомедхан Магомедов (97 кг) и Георгий Мешвилдишвили (125 кг).
Отметим, что в медальном зачете Азербайджан занял 10-е место, завоевав 55 наград (8 золотых, 18 серебряных, 29 бронзовых медалей).
Исламиада завершится сегодня.
Последние новости
10:30
Фото
AZSTAND провел панельную сессию в павильоне Азербайджана на COP30Бизнес
10:28
АБР планирует выделить $300 млн на развитие ж/д Баку-Беюк-КясикИнфраструктура
10:16
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам медиафорума ОЭС D-8Внешняя политика
10:12
Золото подешевело на ожиданиях изменения учетной ставки ФРС СШАФинансы
10:12
В Баку открылся медиафорум D-8 по продвижению диалога и региональной солидарностиВнешняя политика
10:08
Вице-премьеру правительства Башкортостана назначили 13 лет колонии по делу о взяткеДругие страны
10:03
Названо время проведения перенесенного матча "Карабаха" в Премьер-лигеФутбол
10:00
Мировые цены на нефть снизились более чем на 1%Энергетика
09:53