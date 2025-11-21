Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    Азербайджанские спортсмены поборются в трех дисциплинах в финальный день Исламиады

    Индивидуальные
    • 21 ноября, 2025
    • 09:31
    Азербайджанские спортсмены поборются в трех дисциплинах в финальный день Исламиады

    В последний день VI Исламских игр солидарности в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде азербайджанские спортсмены выступят в трех дисциплинах.

    Как сообщает Report, в джиу-джитсу выступят Амирхан Гулузаде (77 кг) и Магсудхан Гулузаде (62 кг), в парапауэрлифтинге - Захра Дадашова (61 кг) и Джейхун Махмудов (59 кг), а в борьбе вольного стиля - Аганазар Новрузов (74 кг), Арсений Джиоев (86 кг), Магомедхан Магомедов (97 кг) и Георгий Мешвилдишвили (125 кг).

    Отметим, что в медальном зачете Азербайджан занял 10-е место, завоевав 55 наград (8 золотых, 18 серебряных, 29 бронзовых медалей).

    Исламиада завершится сегодня.

    VI Игры исламской солидарности джиу-джитсу вольная борьба парапауэрлифтинг
    İslamiada: Sonuncu gündə Azərbaycan idmançıları üç növdə çıxış edəcəklər

    Последние новости

    10:30
    Фото

    AZSTAND провел панельную сессию в павильоне Азербайджана на COP30

    Бизнес
    10:28

    АБР планирует выделить $300 млн на развитие ж/д Баку-Беюк-Кясик

    Инфраструктура
    10:16

    Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам медиафорума ОЭС D-8

    Внешняя политика
    10:12

    Золото подешевело на ожиданиях изменения учетной ставки ФРС США

    Финансы
    10:12

    В Баку открылся медиафорум D-8 по продвижению диалога и региональной солидарности

    Внешняя политика
    10:08

    Вице-премьеру правительства Башкортостана назначили 13 лет колонии по делу о взятке

    Другие страны
    10:03

    Названо время проведения перенесенного матча "Карабаха" в Премьер-лиге

    Футбол
    10:00

    Мировые цены на нефть снизились более чем на 1%

    Энергетика
    09:53

    Азербайджанская нефть незначительно подорожала

    Энергетика
    Лента новостей