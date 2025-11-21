Азербайджанские спортсмены поборются в трех дисциплинах в финальный день Исламиады

В последний день VI Исламских игр солидарности в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде азербайджанские спортсмены выступят в трех дисциплинах.

Как сообщает Report, в джиу-джитсу выступят Амирхан Гулузаде (77 кг) и Магсудхан Гулузаде (62 кг), в парапауэрлифтинге - Захра Дадашова (61 кг) и Джейхун Махмудов (59 кг), а в борьбе вольного стиля - Аганазар Новрузов (74 кг), Арсений Джиоев (86 кг), Магомедхан Магомедов (97 кг) и Георгий Мешвилдишвили (125 кг).

Отметим, что в медальном зачете Азербайджан занял 10-е место, завоевав 55 наград (8 золотых, 18 серебряных, 29 бронзовых медалей).

Исламиада завершится сегодня.