Азербайджанские спортсмены могут остаться в стороне от Олимпиады

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ "Азербайджан может остаться в стороне от зимних Олимпийских игр 2018 года".

Как сообщает Report об этом сообщил министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

По его словам, до сих пор ни один спортсмен не завоевал лицензию на олимпиаду: "Мы очень хотели, очень старались, чтобы хотя бы несколько наших спортсменов приняли участие. Пока еще нет ни одного наш спортсмена, завоевавшего лицензию. В зимних видах спорта мы действительно испытываем большие проблемы".

По мнению министра, в стране с двумя горнолыжными комплексами, должен быть воспитан хотя бы один горнолыжник: "Мы думает над этим, и стараемся что-нибудь сделать".

Отметим, что зимние Олимпийские игры пройдут 9-25 февраля следующего года в городе Пхенчхан (Южная Корея). В настоящее время в Гусаре функционирует зимне-летний турцентр "Шахдаг", в Габале - центр зимне-летнего горнолыжного отдыха "Туфан".