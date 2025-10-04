Азербайджанские спортсменки завоевали медали на III Играх СНГ

Азербайджанские спортсменки завоевали медали на соревнованиях по боксу на III Играх СНГ.

Как сообщает корреспондент Report из Гянджи, Гюляр Гусейнова (48 кг) победила всех соперниц и завоевала золотую медаль.

Айсель Фараджова (46 кг) завоевала серебро, так как проиграла в финале.