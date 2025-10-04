Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Азербайджанские спортсменки завоевали медали на III Играх СНГ

    Индивидуальные
    • 04 октября, 2025
    • 15:22
    Азербайджанские спортсменки завоевали медали на III Играх СНГ

    Азербайджанские спортсменки завоевали медали на соревнованиях по боксу на III Играх СНГ.

    Как сообщает корреспондент Report из Гянджи, Гюляр Гусейнова (48 кг) победила всех соперниц и завоевала золотую медаль.

    Айсель Фараджова (46 кг) завоевала серебро, так как проиграла в финале.

    Лента новостей