Азербайджанские спортсменки завоевали медали на III Играх СНГ
Индивидуальные
- 04 октября, 2025
- 15:22
Азербайджанские спортсменки завоевали медали на соревнованиях по боксу на III Играх СНГ.
Как сообщает корреспондент Report из Гянджи, Гюляр Гусейнова (48 кг) победила всех соперниц и завоевала золотую медаль.
Айсель Фараджова (46 кг) завоевала серебро, так как проиграла в финале.
