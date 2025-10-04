İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    III MDB Oyunları: Azərbaycanın bir boksçusu qızıl, digəri gümüş medal qazanıb

    04 oktyabr, 2025
    15:06
    III MDB Oyunları: Azərbaycanın bir boksçusu qızıl, digəri gümüş medal qazanıb

    Azərbaycanın iki boksçusu III MDB Oyunlarında medal qazanıb.

    "Report"un yarışa ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, Aysel Fərəcova (46 kq) yalnız finalda uduzduğu üçün gümüş medalla kifayətlənib.

    Gülə Hüseynova (48 kq) bütün rəqiblərinə qalib gəlib və qızıl medala sahib çıxıb.

