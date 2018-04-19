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    Азербайджанские шахматисты завершили первый тур "ShamkirChess 2018" ничьей - ОБНОВЛЕНО

    © Report

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Встречи первого тура супертурнира "ShamkirChess 2018", посвященного памяти покойного азербайджанского гроссмейстера Вугара Гашимова, все три азербайджанских шахматиста завершили ничьей.

    Как сообщает Report, вслед за Шахрияром Мамедъяровым и Рауфом Мамедовым, на "мир" согласился и Теймур Раджабов.

    На 43-м ходу он поровну разделил очки с болгарским шахматистом Веселином Топаловым - 0,5:0,5.

    На данный момент продолжается последняя встреча тура: Динг Лирен (Китай) - Радослав Войташек (Польша).

    ***17:31

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня проводятся встречи первого тура супертурнира "ShamkirChess 2018", посвященного памяти покойного азербайджанского гроссмейстера Вугара Гашимова.

    Как сообщает Report, азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров белыми фигурами сыграл с чемпион мира Магнусом Карлсеном. Матч завершился ничьей после 50-ого хода - 0,5:0,5.

    В настоящее время продолжаются встречи: Веселин Топалов (Болгария) - Теймур Раджабов (Азербайджан), Аниш Гири (Голландия) - Сергей Карякин (Россия), Динг Лирен - (Китай) - Радослав Войташек (Польша), Давид Навара  (Чехия)  - Рауф Мамедов (Азербайджан).

    Отметим, что во втором туре Шахрияр Мамедъяров встретится с поляком Радославом Войташеком. 

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