Азербайджанские шахматисты завершили первый тур "ShamkirChess 2018" ничьей - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Встречи первого тура супертурнира "ShamkirChess 2018", посвященного памяти покойного азербайджанского гроссмейстера Вугара Гашимова, все три азербайджанских шахматиста завершили ничьей.

Как сообщает Report, вслед за Шахрияром Мамедъяровым и Рауфом Мамедовым, на "мир" согласился и Теймур Раджабов.

На 43-м ходу он поровну разделил очки с болгарским шахматистом Веселином Топаловым - 0,5:0,5.

На данный момент продолжается последняя встреча тура: Динг Лирен (Китай) - Радослав Войташек (Польша).

***17:31

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня проводятся встречи первого тура супертурнира "ShamkirChess 2018", посвященного памяти покойного азербайджанского гроссмейстера Вугара Гашимова.

Как сообщает Report, азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров белыми фигурами сыграл с чемпион мира Магнусом Карлсеном. Матч завершился ничьей после 50-ого хода - 0,5:0,5.

В настоящее время продолжаются встречи: Веселин Топалов (Болгария) - Теймур Раджабов (Азербайджан), Аниш Гири (Голландия) - Сергей Карякин (Россия), Динг Лирен - (Китай) - Радослав Войташек (Польша), Давид Навара (Чехия) - Рауф Мамедов (Азербайджан).

Отметим, что во втором туре Шахрияр Мамедъяров встретится с поляком Радославом Войташеком.