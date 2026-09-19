Азербайджанские шахматисты сыграли вничью с Чехией на Всемирной шахматной олимпиаде
Индивидуальные
- 19 сентября, 2026
- 20:05
Сборные Азербайджана провели очередные партии на 46-й Всемирной шахматной олимпиаде, проходящей в Самарканде (Узбекистан).
Как сообщает Report, в IV туре мужская сборная встретилась с командой Чехии.
Матч завершился вничью - 2:2.
Женская сборная сыграла с соперницами из Англии и одержала победу со счетом 2,5:1,5. Единственную победу одержала Говхар Бейдуллаева. Остальные партии завершились вничью.
Отметим, что ранее мужская сборная обыграла команды Марокко (4:0), Филиппин (3:1) и Швейцарии (3:1), а женская - Гватемалы и Дании (обе - 4:0), а также Швеции (2,5:1,5).
Всемирная шахматная олимпиада проводится по швейцарской системе в 11 туров и завершится 27 сентября.
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