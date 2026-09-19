Азербайджанские шахматисты сыграли вничью с Чехией на Всемирной шахматной олимпиаде

Сборные Азербайджана провели очередные партии на 46-й Всемирной шахматной олимпиаде, проходящей в Самарканде (Узбекистан).

Как сообщает Report, в IV туре мужская сборная встретилась с командой Чехии.

Матч завершился вничью - 2:2.

Женская сборная сыграла с соперницами из Англии и одержала победу со счетом 2,5:1,5. Единственную победу одержала Говхар Бейдуллаева. Остальные партии завершились вничью.

Отметим, что ранее мужская сборная обыграла команды Марокко (4:0), Филиппин (3:1) и Швейцарии (3:1), а женская - Гватемалы и Дании (обе - 4:0), а также Швеции (2,5:1,5).

Всемирная шахматная олимпиада проводится по швейцарской системе в 11 туров и завершится 27 сентября.