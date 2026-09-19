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    Ümumdünya Şahmat Olimpiadası: Azərbaycan millilərindən biri heç-heçə edib, digəri qələbə qazanıb

    Fərdi
    • 19 sentyabr, 2026
    • 19:45
    Ümumdünya Şahmat Olimpiadası: Azərbaycan millilərindən biri heç-heçə edib, digəri qələbə qazanıb

    Azərbaycan milliləri Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində təşkil olunan 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında növbəti oyunlarını keçiriblər.

    "Report"un məlumatına görə, IV turda kişilərdən ibarət komanda Çexiya ilə üz-üzə gəlib.

    Qarşılaşma heç-heçə bitib - 2:2.

    Qadınlar İngiltərədən olan rəqibləri ilə münasibətlərə aydınlıq gətiriblər. Yığma 2,5:1,5 hesabı ilə qalib gəlib. Yalnız Gövhər Beydullayevə partiyasını qələbə ilə başa vurub. Digər qarşılaşmalar bərabərliklə yekunlaşıb.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl kişilərdən ibarət kollektiv Mərakeş (4:0), Filippin (3:1) və İsveçrəni (3:1), qadınlar isə Qvatemala, Danimarka (hər ikisi 4:0) və İsveçi (2,5:1,5) məğlub edib.

    Ümumdünya Şahmat Olimpiadası İsveçrə sistemi üzrə 11 turdan ibarətdir və sentyabrın 27-də başa çatacaq.

    Ümumdünya Şahmat Olimpiadası Azərbaycan şahmatçıları
    Азербайджанские шахматисты сыграли вничью с Чехией на Всемирной шахматной олимпиаде

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