Азербайджанские шахматистки приступили к учебно-тренировочным сборам

Женская сборная Азербайджана по шахматам приступила к учебно-тренировочным сборам в Нафталане.

Об этом Report сообщили в Федерации шахмат Азербайджана.

Основная цель - подготовка к командному чемпионату Европы.

В течение недели команда будет проходить тренировки под руководством полуфиналиста Кубка мира Ниджата Абасова и трехкратного чемпиона Европы Гадира Гусейнова.

Отметим, что в женскую сборную Азербайджана приглашены Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Гюльнар Мамедова, Ханым Баладжаева и Аян Аллахвердиева. Илаха Гадимова стала капитаном команды.

Командный чемпионат Европы пройдет в грузинском городе Батуми с 4 по 15 октября.