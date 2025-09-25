Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение зеленая энергия III Игры СНГ
    Азербайджанские шахматистки приступили к учебно-тренировочным сборам

    Индивидуальные
    • 25 сентября, 2025
    • 10:03
    Азербайджанские шахматистки приступили к учебно-тренировочным сборам

    Женская сборная Азербайджана по шахматам приступила к учебно-тренировочным сборам в Нафталане.

    Об этом Report сообщили в Федерации шахмат Азербайджана.

    Основная цель - подготовка к командному чемпионату Европы.

    В течение недели команда будет проходить тренировки под руководством полуфиналиста Кубка мира Ниджата Абасова и трехкратного чемпиона Европы Гадира Гусейнова.

    Отметим, что в женскую сборную Азербайджана приглашены Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Гюльнар Мамедова, Ханым Баладжаева и Аян Аллахвердиева. Илаха Гадимова стала капитаном команды.

    Командный чемпионат Европы пройдет в грузинском городе Батуми с 4 по 15 октября.

    Azərbaycan şahmatçıları təlim-məşq toplanışına başlayıblar

    Лента новостей