Азербайджанские шахматистки приступили к учебно-тренировочным сборам
Индивидуальные
- 25 сентября, 2025
- 10:03
Женская сборная Азербайджана по шахматам приступила к учебно-тренировочным сборам в Нафталане.
Об этом Report сообщили в Федерации шахмат Азербайджана.
Основная цель - подготовка к командному чемпионату Европы.
В течение недели команда будет проходить тренировки под руководством полуфиналиста Кубка мира Ниджата Абасова и трехкратного чемпиона Европы Гадира Гусейнова.
Отметим, что в женскую сборную Азербайджана приглашены Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Гюльнар Мамедова, Ханым Баладжаева и Аян Аллахвердиева. Илаха Гадимова стала капитаном команды.
Командный чемпионат Европы пройдет в грузинском городе Батуми с 4 по 15 октября.
