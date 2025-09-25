Azərbaycan şahmatçıları təlim-məşq toplanışına başlayıblar
Fərdi
- 25 sentyabr, 2025
- 09:36
Qadın şahmatçılardan ibarət Azərbaycan millisi Naftalan şəhərində növbəti təlim-məşq toplanışına başlayıb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Şahmat Federasiyasından məlumat verilib.
Əsas məqsəd komandalar arasında Avropa çempionatına hazırlıqdır.
Bir həftə ərzində Azərbaycan komandası Dünya Kubokunun yarımfinalçısı Nicat Abasov və üçqat Avropa çempionu Qədir Hüseynovun rəhbərliyi altında məşqlərdə iştirak edəcək.
Qeyd edək ki, qadın şahmatçılardan ibarət Azərbaycan millisinə Ülviyyə Fətəliyeva, Gövhər Beydullayeva, Gülnar Məmmədova, Xanım Balacayeva və Ayan Allahverdiyeva dəvət olunub. İlahə Qədimova kapitan olaraq təsdiqlənib.
Komandalar arasında Avropa çempionatı oktyabrın 4-15-i aralığında Gürcüstanın Batumi şəhərində keçiriləcək.
Son xəbərlər
11:09
"Sahil" metrostansiyasının yaxınlığında yeni stansiya inşa ediləcəkİnfrastruktur
11:08
Azərbaycana ilk dəfə Çindən robortik cihaz gətirilib, əməliyyat uğurla həyata keçirilibDigər
11:05
Qazaxıstanda 10 milyon dollarlıq kriptoaktivlər həbs edilibRegion
11:03
"Port Baku"nun yanında metro stansiyası olacaqİnfrastruktur
11:00
Azərbaycan gömrüyü mobil telefonların sərnişinlərə paylanmaqla ölkəyə keçirilməsinin qarşısını alıbBiznes
10:59
Mərkəzi Asiya və Azərbaycanın kənd şəbəkələrinin ötürmə sistemində itkilərin mümkün həcmi açıqlanıbEnergetika
10:58
"Xeyirxahlıq" adı altında satılan "uşaqlar" - Qanundankənar follikul donorluğu - ARAŞDIRMASağlamlıq
10:58
Ramin Məmmədov AMİN könüllüləri ilə görüşübDaxili siyasət
10:53