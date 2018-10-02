Азербайджанские шахматистки обыграли сборную Грузии

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Женская сборная Азербайджана по шахматам провела очередную встречу на проходящей в Батуми 43-й Всемирной шахматной олимпиаде.

Как сообщает Report, в VIII туре сборная Азербайджана встретилась с грузинской командой.

Встреча завершилась превосходством азербайджанских спортсменов - 2,5:1,5.

Гюнай Мамедзаде и Ханым Баладжаева обыграли соперниц. Гюльнар Мамедова сыграла вничью, а Зейнаб Мамедъярова проиграла в дуэли.

После данного результата женская сборная завоевала 13-ое очко.

Грузия - Азербайджан - 1,5:2,5

Саломе Мелия - Гюнай Мамедзаде - 0:1

Инга Чархалашвили - Зейнаб Мамедъярова - 1:0

Софио Гветадзе - Ханым Баладжаева - 0:1

Софико Хухашвили - Гюльнар Мамедова - 0,5:0,5.