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    Азербайджанские шахматистки обыграли сборную Грузии

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Женская сборная Азербайджана по шахматам провела очередную встречу на проходящей в Батуми 43-й Всемирной шахматной олимпиаде.

    Как сообщает Report, в VIII туре сборная Азербайджана встретилась с грузинской командой. 

    Встреча завершилась превосходством азербайджанских спортсменов - 2,5:1,5.

    Гюнай Мамедзаде и Ханым Баладжаева обыграли соперниц. Гюльнар Мамедова сыграла вничью, а Зейнаб Мамедъярова проиграла в дуэли.  

    После данного результата женская сборная завоевала 13-ое очко. 

    Грузия - Азербайджан - 1,5:2,5

    Саломе Мелия - Гюнай Мамедзаде - 0:1

    Инга Чархалашвили - Зейнаб Мамедъярова - 1:0

    Софио Гветадзе - Ханым Баладжаева - 0:1

    Софико Хухашвили - Гюльнар Мамедова - 0,5:0,5.

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