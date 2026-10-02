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    Азербайджанские пловцы обновили национальные рекорды на Кубке мира

    Индивидуальные
    • 02 октября, 2026
    • 14:08
    Азербайджанские пловцы обновили национальные рекорды на Кубке мира

    Азербайджанские пловцы - Егор Майницкий и Анастасия Боборыкина установили новые национальные рекорды на Кубке мира "Шелковый путь" в Баку.

    Об этом Report сообщили в Федерации плавания Азербайджана.

    Майницкий побил рекорд на дистанции 200 метров комплексным плаванием (2:03,69), а Боборыкина на дистанции 100 метров брассом (1:15,32).

    В заплыве на 50 метров брассом Егор Майницкий, в заплыве на 100 метров вольным стилем Рамал Садыглы, а в заплыве на 1500 метров вольным стилем Амин Оруджлу и Фархад Ширмамедли улучшили свои личные рекорды.

    Отметим, что Кубок мира проходит 1-3 октября во Дворце водных видов спорта в Баку с участием 216 спортсменов из 44 стран.

    Азербайджанские пловцы обновили национальные рекорды на Кубке мира
    Азербайджанские пловцы обновили национальные рекорды на Кубке мира
    Азербайджанские пловцы обновили национальные рекорды на Кубке мира
    Азербайджанские пловцы обновили национальные рекорды на Кубке мира
    Азербайджанские пловцы обновили национальные рекорды на Кубке мира

    Кубок мира по плаванию Спортивные рекорды Азербайджана
    Фото
    Azərbaycan üzgüçüləri "İpək Yolu" Dünya Kubokunda ölkə rekordlarını yeniləyiblər
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