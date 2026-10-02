Азербайджанские пловцы обновили национальные рекорды на Кубке мира
Индивидуальные
- 02 октября, 2026
- 14:08
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Азербайджанские пловцы - Егор Майницкий и Анастасия Боборыкина установили новые национальные рекорды на Кубке мира "Шелковый путь" в Баку.
Об этом Report сообщили в Федерации плавания Азербайджана.
Майницкий побил рекорд на дистанции 200 метров комплексным плаванием (2:03,69), а Боборыкина на дистанции 100 метров брассом (1:15,32).
В заплыве на 50 метров брассом Егор Майницкий, в заплыве на 100 метров вольным стилем Рамал Садыглы, а в заплыве на 1500 метров вольным стилем Амин Оруджлу и Фархад Ширмамедли улучшили свои личные рекорды.
Отметим, что Кубок мира проходит 1-3 октября во Дворце водных видов спорта в Баку с участием 216 спортсменов из 44 стран.
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