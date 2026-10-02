Азербайджанские пловцы обновили национальные рекорды на Кубке мира

Азербайджанские пловцы - Егор Майницкий и Анастасия Боборыкина установили новые национальные рекорды на Кубке мира "Шелковый путь" в Баку.

Об этом Report сообщили в Федерации плавания Азербайджана.

Майницкий побил рекорд на дистанции 200 метров комплексным плаванием (2:03,69), а Боборыкина на дистанции 100 метров брассом (1:15,32).

В заплыве на 50 метров брассом Егор Майницкий, в заплыве на 100 метров вольным стилем Рамал Садыглы, а в заплыве на 1500 метров вольным стилем Амин Оруджлу и Фархад Ширмамедли улучшили свои личные рекорды.

Отметим, что Кубок мира проходит 1-3 октября во Дворце водных видов спорта в Баку с участием 216 спортсменов из 44 стран.