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    Azərbaycan üzgüçüləri "İpək Yolu" Dünya Kubokunda ölkə rekordlarını yeniləyiblər

    Fərdi
    • 02 oktyabr, 2026
    • 13:56
    Azərbaycan üzgüçüləri İpək Yolu Dünya Kubokunda ölkə rekordlarını yeniləyiblər

    Azərbaycan üzgüçüləri - Yeqor Maynitski və Anastasiya Boborıkina Bakıda keçirilən "İpək Yolu" Dünya Kubokunda ölkə rekorduna imza atıblar.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasından məlumat verilib.

    Y.Maynitski 200 metr məsafəyə qarışıq növdə (2:03,69), A.Boborıkina isə 100 metr məsafəyə brass üsulu ilə yarışda (1:15,32) Azərbaycan rekordu müəyyənləşdiriblər.

    50 metr məsafəyə brass üsulu ilə yarışda Yeqor Maynitski, 100 metr məsafəyə sərbəst üsulla yarışda Ramal Sadıqlı, 1500 metr məsafəyə sərbəst üsulla yarışda isə Amin Oruclu və Fərhad Şirməmmədli şəxsi rekordlarını yaxşılaşdırıblar.

    Qeyd edək ki, Dünya Kuboku oktyabrın 1-3-də 44 ölkədən 216 idmançının iştirakı ilə Bakı Su İdmanı Sarayında keçirilir.

    Azərbaycan üzgüçüləri İpək Yolu Dünya Kubokunda ölkə rekordlarını yeniləyiblər
    Azərbaycan üzgüçüləri İpək Yolu Dünya Kubokunda ölkə rekordlarını yeniləyiblər
    Azərbaycan üzgüçüləri İpək Yolu Dünya Kubokunda ölkə rekordlarını yeniləyiblər
    Azərbaycan üzgüçüləri İpək Yolu Dünya Kubokunda ölkə rekordlarını yeniləyiblər
    Azərbaycan üzgüçüləri İpək Yolu Dünya Kubokunda ölkə rekordlarını yeniləyiblər
    Yeqor Maynitski Anastasiya Boborıkina Üzgüçülük üzrə Dünya Kuboku Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyası
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    Азербайджанские пловцы обновили национальные рекорды на Кубке мира
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