Азербайджанские паралимпийцы завоевали 51 медаль на международных соревнованиях
- 17 октября, 2025
- 16:01
Азербайджанские паралимпийцы в 2025 году на международных соревнованиях завоевали в общей сложности 51 медаль.
Об этом Report сообщили в Национальном Паралимпийском комитете.
Из наград 14 - золотые, 17 - серебряные, 20 - бронзовые.
