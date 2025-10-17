Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Азербайджанские паралимпийцы завоевали 51 медаль на международных соревнованиях

    Индивидуальные
    • 17 октября, 2025
    • 16:01
    Азербайджанские паралимпийцы завоевали 51 медаль на международных соревнованиях

    Азербайджанские паралимпийцы в 2025 году на международных соревнованиях завоевали в общей сложности 51 медаль.

    Об этом Report сообщили в Национальном Паралимпийском комитете.

    Из наград 14 - золотые, 17 - серебряные, 20 - бронзовые.

    Azərbaycan paralimpiyaçıları bu il indiyədək beynəlxalq yarışlarda 51 medal qazanıblar

