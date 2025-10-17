Азербайджанские паралимпийцы завоевали 51 медаль на международных соревнованиях

Азербайджанские паралимпийцы в 2025 году на международных соревнованиях завоевали в общей сложности 51 медаль.

Об этом Report сообщили в Национальном Паралимпийском комитете.

Из наград 14 - золотые, 17 - серебряные, 20 - бронзовые.