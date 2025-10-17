Azərbaycan paralimpiyaçıları bu il indiyədək beynəlxalq yarışlarda 51 medal qazanıblar
Fərdi
- 17 oktyabr, 2025
- 15:19
Azərbaycan paralimpiyaçıları 2025-ci ildə indiyədək beynəlxalq yarışlarda 51 medal qazanıblar.
Bu barədə "Report"a Milli Paralimpiya Komitəsindən məlumat verilib.
Mükafatların 14-ü qızıl, 17-si gümüş, 20-si bürünc əyarlıdır.
