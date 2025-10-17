İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    Azərbaycan paralimpiyaçıları bu il indiyədək beynəlxalq yarışlarda 51 medal qazanıblar

    Fərdi
    • 17 oktyabr, 2025
    • 15:19
    Azərbaycan paralimpiyaçıları bu il indiyədək beynəlxalq yarışlarda 51 medal qazanıblar

    Azərbaycan paralimpiyaçıları 2025-ci ildə indiyədək beynəlxalq yarışlarda 51 medal qazanıblar.

    Bu barədə "Report"a Milli Paralimpiya Komitəsindən məlumat verilib.

    Mükafatların 14-ü qızıl, 17-si gümüş, 20-si bürünc əyarlıdır.

    Azərbaycan paralimpiyaçıları beynəlxalq yarışlar Milli Paralimpiya Komitəsi
    Азербайджанские паралимпийцы завоевали 51 медаль на международных соревнованиях

