Азербайджанские парабадминтонисты завершили чемпионат Европы с двумя медалями
Индивидуальные
- 05 октября, 2025
- 17:37
Азербайджанские парабадминтонисты завершили чемпионат Европы в Стамбуле с двумя серебряными медалями.
Как сообщает Report, 14-летняя Захра Салманлы и Кристен Кумбс в финале парных соревнований (категория SH-6) уступили английским соперникам со счетом 0:2.
Пара 20-летний парабадминтонист Ибрагим Алиев и Бартоломей Мроз в финале (категория SU-5) проиграли французам со счетом 0:2.
Отметим, что наша национальная команда впервые была представлена на континентальном чемпионате 8 парабадминтонистами.
Последние новости
17:37
Азербайджанские парабадминтонисты завершили чемпионат Европы с двумя медалямиИндивидуальные
17:30
"Сабах" на выезде обыграл "Карван-Евлах" в матче 7-го тура Премьер-лигиФутбол
17:21
МВД: Парламентские выборы в Сирии проходят без нарушенийДругие страны
17:06
ГЭЦ Азербайджана провел экзамен на сертификат бухгалтераНаука и образование
16:59
Фото
Азербайджанская атлетка взяла серебряную медаль марафона в СкопьеИндивидуальные
16:45
Число погибших при обрушении школы в Индонезии возросло до 36Другие страны
16:31
Рейтинг правящей коалиции ФРГ упал до самого низкого значения с прихода к властиДругие страны
16:23
В Непале из-за последствий наводнений погибли 47 человекДругие страны
16:13