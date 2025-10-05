Азербайджанские парабадминтонисты завершили чемпионат Европы с двумя медалями

Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Азербайджанские парабадминтонисты завершили чемпионат Европы в Стамбуле с двумя серебряными медалями.

    Как сообщает Report, 14-летняя Захра Салманлы и Кристен Кумбс в финале парных соревнований (категория SH-6) уступили английским соперникам со счетом 0:2.

    Пара 20-летний парабадминтонист Ибрагим Алиев и Бартоломей Мроз в финале (категория SU-5) проиграли французам со счетом 0:2.

    Отметим, что наша национальная команда впервые была представлена на континентальном чемпионате 8 парабадминтонистами.

