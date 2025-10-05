İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Azərbaycan parabadmintonçuları Avropa çempionatını 2 medalla başa vurublar

    Fərdi
    • 05 oktyabr, 2025
    • 17:10
    Azərbaycan parabadmintonçuları Avropa çempionatını 2 medalla başa vurublar

    Azərbaycan parabadmintonçuları İstanbulda keçirilən Avropa çempionatını 2 gümüş medalla başa vurublar.

    "Report" xəbər verir ki, 14 yaşlı Zəhra Salmanlı kişi və qadın idmançıların birgə mübarizə apardığı qoşa yarışda (SH-6 kateqoriyası) ingiltərəli komanda yoldaşı Kristen Kumbs ilə bu gün final görüşünə çıxıb.

    Onlar ingiltərəli rəqiblərinə 0:2 məğlub olaraq Avropa çempionatının gümüş medalını qazanıblar.

    20 yaşlı parabadmintonçu İbrahim Əliyev də kişi idmançıların birgə mübarizə apardığı qoşa yarışda (SU-5 kateqoriyası) polşalı komanda yoldaşı Bartlomiey Mroz ilə bu gün final görüşünə çıxıb. Onlar fransalı rəqiblərinə 0:2 hesabı ilə məğlub olaraq Avropa çempionatının gümüş medalını qazanıblar.

    Qeyd edək ki, milli komandamız 8 parabadmintonçu ilə ilk dəfə qitə çempionatında təmsil olunub.

    parabadmintonçu Avropa çempionatı medal

    Son xəbərlər

    17:18

    Zaqatalada ağacdan yıxılan 44 yaşlı kişi ölüb

    Hadisə
    17:10

    Azərbaycan parabadmintonçuları Avropa çempionatını 2 medalla başa vurublar

    Fərdi
    17:02

    "Sabah" səfərdə "Karvan-Yevlax"a qalib gəlib

    Futbol
    16:50

    Peşəkar mühasib sertifikatı almaq istəyənlər üçün test imtahanı keçirilib

    Elm və təhsil
    16:41
    Foto

    Azərbaycan atleti Makedoniyada beynəlxalq yarışda gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    16:32

    Nepalda daşqınlar 47 nəfərin həyatına son qoyub

    Digər ölkələr
    16:28

    Azərbaycan boksçusu: "Qazandığım qızıl medal gələcək yarışlar üçün əlavə stimuldur"

    Fərdi
    16:26

    İsrailin müdafiə naziri: HƏMAS girovları buraxmasa, onu məhv edəcəyik

    Digər ölkələr
    16:05

    Rusiyanın hücumundan sonra Ukraynanın sənaye və enerji obyektləri zədələnib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti