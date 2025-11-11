Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Азербайджанские бойцы муай-тай пробились в 1/4 финала VI Игр исламской солидарности

    Индивидуальные
    • 11 ноября, 2025
    • 18:17
    Азербайджанские бойцы муай-тай пробились в 1/4 финала VI Игр исламской солидарности

    Двое азербайджанских муайтайцев вышли в четвертьфинал VI Игр исламской солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

    Как передает Report, представители национальной сборной завершили поединки 1/8 финала победами.

    В весовой категории 60–65 кг Хаял Алиев победил египтянина Хусни Фахми Саеди нокаутом.

    В весовой категории 65–70 кг Салахаддин Годжазаде одержал победу над Айхамом Ахмедом Абдо Алавади из Йемена техническим нокаутом в первом раунде и вышел в четвертьфинал.

    VI Игры исламской солидарности муайтай
    Фото
