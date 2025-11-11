Азербайджанские бойцы муай-тай пробились в 1/4 финала VI Игр исламской солидарности
- 11 ноября, 2025
- 18:17
Двое азербайджанских муайтайцев вышли в четвертьфинал VI Игр исламской солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Как передает Report, представители национальной сборной завершили поединки 1/8 финала победами.
В весовой категории 60–65 кг Хаял Алиев победил египтянина Хусни Фахми Саеди нокаутом.
В весовой категории 65–70 кг Салахаддин Годжазаде одержал победу над Айхамом Ахмедом Абдо Алавади из Йемена техническим нокаутом в первом раунде и вышел в четвертьфинал.
