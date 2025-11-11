İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Azərbaycanın iki muaytayçısı İslamiadanın 1/4 finalına yüksəlib

    Fərdi
    • 11 noyabr, 2025
    • 18:01
    Azərbaycanın iki muaytayçısı Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının 1/4 final mərhələsinə yüksəlib.

    "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, milli üzvləri 1/8 final döyüşlərini qələbə ilə başa vurublar.

    60-65 kq çəki dərəcəsində Xəyal Əliyev Hüsnü Fəhmi Sayedi (Misir) nokautla məğlub edib.

    65–70 kq çəki dərəcəsində isə Səlahəddin Qocazadə Aiham Ahmed Abdo Alawadhi (Yəmən) üzərində birinci raundda texniki nakautla qələbə qazanaraq 1/4 finala adlayıb.

    muaytay VI İslam Həmrəyliyi Oyunları uefa
    Foto
    Азербайджанские бойцы муай-тай пробились в 1/4 финала VI Игр исламской солидарности

