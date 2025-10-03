Азербайджанские каратисты завоевали 9 медалей на III Играх СНГ
Индивидуальные
- 03 октября, 2025
- 19:45
Азербайджанские каратисты завоевали 3 золотые, 2 серебряные, 4 бронзовые медали на III Играх СНГ.
Как сообщает корреспондент Report, Медина Садигова (55 кг), Нуран Рзазаде (67 кг) и Роман Гейдаров (ката) завоевали золотые награды.
Фарид Савадов (60 кг) и Назрин Пириева (55 кг) проиграли в финале и получили серебряные медали.
Инджи Азизова (50 кг), Аслан Достуев (67 кг), Рамиля Гейдарова, Ровшан Алиев (оба в ката) завоевали бронзовые награды.
Отметим, что соревнования по карате, начавшиеся сегодня в Мингячевире, завершатся завтра.
Последние новости
20:46
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем сотрудничества тюркских государствВнешняя политика
20:41
В Италии задержали женщину с 1,4 кг героина в желудкеДругие страны
20:33
В Дагестане обрушилась стена одной из сельских школДругие страны
20:19
Временные силы ООН в Ливане заявили, что военные ЦАХАЛ бросили в них гранатыДругие страны
20:13
Кястутис Вашкелявичюс: Литва в 2026 году увеличит расходы на оборону до 5% ВВПДругие страны
20:12
В Шеки столкнулись два автомобиля, есть пострадавшиеПроисшествия
20:00
Финляндии предстоит заменить сотни российских вагонов из-за их несоответствия стандартам ЕСДругие страны
19:56
Общая стоимость государственных ценных бумаг в Азербайджане снизилась на 11%Финансы
19:53