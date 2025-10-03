Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    • 03 октября, 2025
    • 19:45
    Азербайджанские каратисты завоевали 9 медалей на III Играх СНГ

    Азербайджанские каратисты завоевали 3 золотые, 2 серебряные, 4 бронзовые медали на III Играх СНГ.

    Как сообщает корреспондент Report, Медина Садигова (55 кг), Нуран Рзазаде (67 кг) и Роман Гейдаров (ката) завоевали золотые награды.

    Фарид Савадов (60 кг) и Назрин Пириева (55 кг) проиграли в финале и получили серебряные медали.

    Инджи Азизова (50 кг), Аслан Достуев (67 кг), Рамиля Гейдарова, Ровшан Алиев (оба в ката) завоевали бронзовые награды.

    Отметим, что соревнования по карате, начавшиеся сегодня в Мингячевире, завершатся завтра.

